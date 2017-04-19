Абонплата за газ может уменьшить платежки за тепло на 300-400 гривен - НКРЭ

Новая методология и тарифы на распределение газа позволят существенно снизить тарифы на тепловую энергию и соответственно размер платежки за услугу по централизованному отоплению для населения.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭ провела расчеты тарифов на тепло для первой группы лицензиатов, которые могут быть приняты для получения предложений заинтересованных сторон с учетом: новой методологии определения и расчета тарифов на услуги распределения газа и нового уровня минимальной зарплаты (3200 гривен).

Как отмечается, расчетное уменьшение размера платежки за услугу по централизованному отоплению составит: почти 300 гривен для семьи, живущей в однокомнатной квартире; более 400 гривен для семьи, живущей в двухкомнатной квартире.

Расчеты для первой группы выполнены по 11 предприятиям, осуществляющим лицензированную деятельность в различных регионах Украины с объемом полезного отпуска почти 40% от общего объема полезного отпуска лицензиатов НКРЭ.

"Среднее уменьшение тарифа по указанным лицензиатом составит около 60 гривен за 1 Гкал, или более 5% от действующего на сегодняшний день тарифа на тепловую энергию", - сообщает регулятор.

Информация по первой группе лицензиатов приведена в таблице:

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, 29 марта утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Впоследствии премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭ о введении в действие абонентской платы за газ.

Президент Петр Порошенко также заявил, что решение о введении абонплаты на газ должно быть приостановлено.

4 апреля в НКРЭ заявили, что это решение приостановлено.

Экономическая правда