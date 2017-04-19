Полтава возобновила отопительный сезон

Исполнительный комитет Полтавского городского совета 19 апреля принял решение о возобновлении отопительного сезона, который завершился 5 апреля.

Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-служба городского совета.

"Учитывая резкое ухудшение погодных условий и в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха на территории Полтавы в течение трех суток меньше +8, в соответствии с "Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, отопительный сезон в городе продлится до потепления.

В ночь на среду в Полтаве и области выпал снег, заморозки ночью достигали -5 градусов.

18 апреля было возобновлено теплоснабжение медицинских учреждений области и учреждений системы образования.

Школы Кременчуга ввели каникулы по 22 апреля.

Областное коммунальное предприятие "Полтаватеплоэнерго" насчитывает 60 котелен централизованного отопления.