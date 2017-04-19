Полтава возобновила отопительный сезон
Исполнительный комитет Полтавского городского совета 19 апреля принял решение о возобновлении отопительного сезона, который завершился 5 апреля.
Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-служба городского совета.
"Учитывая резкое ухудшение погодных условий и в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха на территории Полтавы в течение трех суток меньше +8, в соответствии с "Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, отопительный сезон в городе продлится до потепления.
В ночь на среду в Полтаве и области выпал снег, заморозки ночью достигали -5 градусов.
18 апреля было возобновлено теплоснабжение медицинских учреждений области и учреждений системы образования.
Школы Кременчуга ввели каникулы по 22 апреля.
Областное коммунальное предприятие "Полтаватеплоэнерго" насчитывает 60 котелен централизованного отопления.
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