Минэнерго подало в Кабмин проект запрета на ввоз угля из РФ

Министерство энергетики и угольной промышленности подало в Кабмин проект решения о запрете ввоза энергетического угля из РФ.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил журналистам перед заседанием правительства в среду, 19 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что при поддержке посольства США в Украине ведутся переговоры о возможности закупки антрацита в этой стране. Министр добавил, что договоренности планируется достичь к концу текущего месяца.

Ранее Носилки заявлял, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 миллиона тонн, а потребность в импорте этого угля - 4,2 миллиона тонн до конца 2017 года. Носилки рассчитывает на импорт из США угля антрацитовой группы в объеме 2,5-3 млн тонн.

Напомним, цены на рынке коксующегося угля в США показали значительный рост.

Ранее сообщалось, что основным поставщиком угля в Украине стала Российская Федерация.