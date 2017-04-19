Tesla снизила цены на электромобили

Компания Teslа скорректировала цены и комплектацию своих автомобилей: базовые модели Model S и Model X подешевели, топовые версии - подорожали.

Об этом сообщает ITC.ua.

В преддверии грядущей июльской презентации электрического седана Model 3, который станет самым доступным электромобилем в линейке, компания Teslа решила немного снизить цены на некоторые версии автомобилей Model S и Model X.

Так, базовые модели Model S 75 и Model X 75D подешевели на 5 тысяч долларов и 3 тысячи долларов соответственно – до 69 500 долларов и 82 500 долларов.

Дешевле также стали варианты Model S 90D и Model X 90D – в обоих случаях скидка составляет 2 тысячи долларов по сравнению с прежней ценой.

Одновременно Teslа внесла ряд других изменений. Производитель включил полностью стеклянную крышу, автоматический электропривод двери багажного отсека и высокоамперное ЗУ в перечень стандартных возможностей базовых версий Model S и Model X.

Впрочем, произошли изменения и в худшую сторону - пневматическая подвеска для моделей с аккумуляторами емкостью 75 и 90 кВт/ч теперь недоступна.

Напомним, Илон Маск заявил, что бюджетная Tesla Model 3 будет представлена в июле 2017 года, грузовик – в сентябре, а пикап – через полтора-два года.