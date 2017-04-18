Всемирная корпорация DP World должна зайти в Украину до конца 2017 года - Омелян

Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World должен начать работу в порту Южный до конца этого года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ЦТС.

Министр отметил, что приход такого крупного инвестора в Украине - это шанс для страны.

"Именно мировой инвестор, который будет работать в Украине, может дать государству перспективу в морских грузовых перевозках, привлечь груз в Украину, создать добавленную стоимость госпредприятиям морской отрасли", - сказал Омелян.

Омелян подчеркнул, что привлечение DP World даст Украине возможность получить миллиардные инвестиции в морскую отрасль.

Как отмечается, на встрече было решено создать рабочую группу, в которую войдут представители МИУ, Администрации морских портов, порта Южный, Офиса по привлечению и поддержке инвестиций при Кабмине, Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Эта рабочая группа должна разработать дорожную карту о возможных путях инвестирования в портовую инфраструктуру Украины "с четким определением сроков и инструментария", отметили в МИУ.

Напомним, что в китайская компания Sinohydro заявило о своей заинтересованности в сотрудничестве на условиях концессии с морским торговым портом Черноморск.