НБУ опровергает обвинения в причастности к выводу средств через австрийские банки

Национальный банк опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам НБУ, корреспондентские счета в указанных австрийских банках использовались для искусственного раздутия банками капиталов и вывода средств за рубеж.

По информации регулятора, в середине 2014 года остатки на корсчетах в таких транзитных банках 17 украинских банков составляли около 2 млрд долл. США, и именно руководство НБУ тогда выявило эту проблему и предоставило украинским банкам время до 1 апреля 2016 года для ее решения.

Отмечается, что глава НБУ Валерия Гонтарева осенью 2014 года встречалась с главой австрийского центрального банка, чтобы рассказать, какие банки на территории Австрии занимаются такой деятельностью. В результате более половины остатков средств на зарубежных корсчетах украинских банков были погашены еще в 2015 году, и на данный момент ни один из действующих украинских банков не имеет корреспондентских счетов в таких банках-транзитерах.

При этом, из 17 банков, которые пользовались услугами банков-транзитеров, 11 были признаны НБУ неплатежеспособными. Возвратом размещенных за рубежом средств неплатежеспособных банков занимается Фонд гарантирования вкладов в активном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Также сообщается, что во избежание повторения этой ситуации в дальнейшем Нацбанк обязал банки, имеющие остатки на счете зарубежного банка без инвестиционного рейтинга, формировать 100-процентные резервы под эти средства, в связи с чем банкам стало невыгодно выводить средства за границу по указанной схеме.

Как известно, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что НАБУ изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Нацбанка.

По его словам, "дело касается руководства Национального банка".

"Основа этого дела - проверка средств, выделяемых на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - рассказал Сытник.

Он добавил, что работники НАБУ увидели подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.