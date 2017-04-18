НБУ получил второй пакет документов на приобретение Сбербанка

Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в Нацбанк на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк 14 апреля получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного существенного участия в Сбербанке в размере 22,5% уставного капитала банка.

Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Григорий Гусельников.

Сейчас полученные от Гусельникова документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

Как сообщалось, Национальный банк 10 апреля получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке.

Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций Сбербанка.

Сейчас полученные от Гуцериева документы также зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

Сбербанк вечером 27 марта объявил о продаже 100% акций украинской "дочки" консорциуму инвесторов, куда войдут Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид.

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