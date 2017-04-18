Розенко назвал главу миссии МВФ в Украине "ужасным непрофессионалом"

Вице-премьер-министр Павел Розенко поставил под сомнение профессиональные способности главы миссии Международного валютного фонда в Украине Рона ван Родена.

Об этом он написал в Facebook.

Так, комментируя статью ван Родена на ЭП на тему реформирования пенсионной системы, он отметил, что глава миссии МВФ не понимает украинских реалий.

"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...", - написал Розенко.

"Ну а сентенции на тему введения второго уровня – вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!", - добавил он.

"Безусловно, переговорный процесс с МВФ у нас всегда происходил напряженно, но на сегодняшний день есть подписанный меморандум, и я очень хотел бы, чтобы все наши дискуссии шли в его рамках", - заявил Розенко в комментарии ЭП.

"Поэтому, на мой взгляд, продуцирование новых и новых условий, требований, предложений, когда пенсионная реформа только обсуждается правительством и когда есть уже подписанный меморандум, является, на мой взгляд, неуместным.

К сожалению, в этой статье приведено большое количество непонятных или даже манипулятивных тезисов, которые затем приводят к негативным выводам", - сказал вице-премьер.

По его словам, утверждение о том, что "в Украине до сих пор существует советская пенсионная система, является абсолютно некорректным и неправильным, потому что та пенсионная реформа, которая была проведена в 2000-х годах, наоборот оторвала нас от советской системы и полностью разрушила ее".

По мнению Розенко, Украина до сих пор не дошла до европейской пенсионной системы из-за того, что власть 14 лет медлила с введением накопительной пенсионной системы.

"Как раз это вместе с возможностью негосударственных пенсионных фондов и обрушило возможности пенсионного фонда выплачивать людям достойные пенсии", - говорит вице-премьер.

"Поэтому, когда в очередной раз слышишь призывы не трогать накопительную систему пока не будет наведен порядок в солидарной системе, очевидно, это снова отбрасывает нас назад. И проблемы солидарной системы никоим образом не имеют никакого отношения к накопительной системе или системе негосударственных пенсионных фондов" , - заявил Розенко.

"И второй вопрос, который постоянно озвучивается в статье, что Украина должна сократить приток новых пенсионеров для пенсионной системы и сократить пенсионные расходы.

На мой взгляд, основной акцент пенсионной системы все-таки строится не на количестве пенсионеров, а на доходах пенсионного фонда, и мы должны думать над увеличением доходов в пенсионный фонд ", - добавил он.

По его словам, основная цель, которая должна быть у власти - увеличение возможности дополнительных поступлений в пенсионный фонд.

"Дискуссия на тему высокого или низкого пенсионного возраста в Украине, вновь подается в своеобразной интерпретации, которая как для специалиста является весьма сомнительной", - сообщил Розенко.

"Правительство нацелено на пенсионную реформу и будет ее проводить, но она должна пройти очень серьезное экспертное обсуждение, и эта реформа должна быть в пределах тех позиций, которые зафиксированы в меморандуме", - подытожил он.

В своей статье ван Роден заявил, что "введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы".

"Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", - написал глава миссии МВФ.

Читайте полный текст статьи ван Родена по ссылке

Экономическая правда