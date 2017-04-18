Косюк о квотах на экспорт в ЕС: это обман Украины

Владелец агрохолдинга Мироновский хлебопродукт Юрий Косюк считает, что справедливым по отношению к Украине со стороны ЕС было бы предоставление квот на беспошлинный ввоз курятины в объеме 250-300 тысяч тонн.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"В пределах 250-300 тысяч тонн. Этот объем был бы справедлив", - сказал он.

Существующий объем квот в раз мере 20 тысяч тонн Косюк назвал обманом Украины. "Потому что они очень маленькие", - пояснил бизнесмен.

По словам Косюка, европейский рынок достаточно свободный и очень конкурентный.

"Европа с удовольствием отправила бы на рынки, которые требуют костных продуктов - крыло и бедро, а импортировала бы больше филе. Но я думаю, что своими ограничениями они ограничивают исключительно локального потребителя, потому что он в этом случае платит дороже", - сказал владелец МХП.

Сейчас, по словам Косюка, в Европе работает два завода МХП - в Голландии и Словакии - на которых ввозимые из Украины целые тушки разделывают на те продукты, спрос на которые в ЕС высокий.

Мироновский хлебопродукт - вертикально интегрированная компания. Главные направления деятельности компании - растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк агрохолинга составляет около 370 тыс. га. Владелец МХП - Юрий Косюк.