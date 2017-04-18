Откладывать уже некуда: в МВФ напомнили о пенсионной реформе

Пенсионная система Украины не соответствует вызовам современности и нуждается в срочном реформировании.

Об этом в статье не ЭП пишет глава миссии МВФ по Украине Рон ван Роден.

"Невысокий пенсионный возраст в сочетании с возможностями досрочного выхода на пенсию, доступными для многих граждан является одной из характерных черт этой системы", - пишет ван Роден.

"Украинцы выходят на пенсию в среднем гораздо раньше, чем работники в других странах региона: средний возраст выхода на пенсию для мужчин составляет около 58 ½ лет, а для женщин - не менее 56 лет. Для сравнения: средние показатели по ЕС составляют 63,6 лет для мужчин и 62,6 лет для женщин ", - заявил глава миссии МВФ по Украине.

По его словам, это привело к тому, что в Украине насчитывается более чем 12 млн пенсионеров, что составляет около 30% населения.

Глава миссии отмечает, что Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд.

"Достичь этого можно разными способами: начиная с дальнейшего ограничения возможности досрочного выхода на пенсию и до увеличения эффективного пенсионного возраста", - считает ван Роден.

"Действенным путем достижения этой цели является предоставление работникам большего, чем теперь выбора по возрасту выхода на пенсию в зависимости от общей продолжительности трудового стажа - для относительно раннего выхода на пенсию нужно будет иметь больший трудовой стаж - и создание стимулов для продолжения трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию", - пишет представитель МВФ.

В дополнение к этим изменениям, по его мнению, важно усилить администрирование доходов с целью сокращения количества предприятий, которые совсем не платят, или платят очень мало взносов за своих наемных работников.

"Кроме того, необходимо существенное ужесточение упрощенного режима налогообложения для малых предприятий, который создает большие возможности для уклонения от уплаты ЕСВ и налогов", - утверждает ван Роден.

"Обсуждение реформирования пенсионной системы в Украине откладывалось слишком долго. Сейчас настало время, когда необходимо обсуждать решения и достигать общественного согласия относительно их внедрения", - подытожил он.

Ранее в МВФ заявили, что Украина не может позволить себе медлить с всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.

Экономическая правда