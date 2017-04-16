Выпекание пасхи подорожало на 35% по сравнению с 2016 годом - МЭРТ

Выпекание пасхи в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что цены почти на все ингредиенты выросли.

"Больше всего на 34%, подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашней пасхи, поскольку доля сливочного масла составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности - уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм", - добавляет пресс-служба МЭРТ.

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития инфляция в 2017 сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 к декабрю 2016).

В министерстве также отметили, что "Индекс пасхи" не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен.

"Все расчеты - приблизительные, совершенные на основе мониторинга ДСС цен на социально значимые товары и экспертной оценке Минэкономразвития", - говорится в сообщении.