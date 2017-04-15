За год химия для "Сумыхимпрома" от окружения Фирташа подорожала на 22%

ПАО "Сумыхимпром" 12 апреля по результатам тендера заказало ООО "Титан Украины" тригидрат оксида алюминия за 34,30 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

В этом году поставят 2 тысячи тонн песка тригидрата оксида алюминия влажного по 17,148 тысяч гривен за тонну (638 долларов по курсу) в пересчете на 100% Al2O3. Договор предусматривает оплату в течение полугода после поставки.

В феврале 2016 года предприятие купило это вещество по 13,493 тысяч гривен, что тогда равнялось 495 долл. Поэтому в долларовом эквиваленте за год цена выросла на 22%.

Сейчас в открытых источниках химикат можно найти в продаже без учета доставки по оптовой цене 15 тысяч гривен.

Фирма "Титан Украины" ранее была записана на Николая Николаевича Михайлова. Лицо с таким ФИО известно как помощник народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Нечаева, который был председателем правления ЗАО "Крымский Титан" Дмитрия Фирташа.

Сейчас "Титан Украины" оформлен на кипрскую компанию "Фебри Трейдинг Лимитед", а директором является Петр Дышловой.

Всего с 2010 года победитель вместе со своим Запорожским филиалом выиграл тендеров на 2,58 млрд гривен.

Единственным конкурентом было днепровское ООО "Предприятие материально-технического обеспечения "Инженерный центр "Реагент" Андрея и Ларисы Зинуховых, Романа Токмачева, Евгения Половникова и Инны Цуненко.

Они также владели ООО "ТД Реагент", которое в 2010-2012 годах выиграло тендеров на 69,31 млн гривен. Сейчас эту фирму зарегистрировано в Мукачево на крымчанина Аркадия Щупляка.

Кроме того, Половников и Зинухова были владельцами ныне ликвидированного ООО "Борпродукт".

Сам "ИЦ "Реагент" с 2010 года получил господряды на 95,27 млн гривен.