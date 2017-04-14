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Президент подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

Пятница, 14 апреля 2017, 20:45

Петр Порошенко подписал закон о введении среднесрочного бюджетного планирования.

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают "Українські Новини".

Законом одноразово переносится срок подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.

Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие 3 года.

Основной эффект от принятия законопроекта заключается в том, что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.

Как сообщалось, законопроект №6161 о введении среднесрочного бюджетного планирования был принят Верховной Радой 23 марта.

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