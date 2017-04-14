Президент подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании
Петр Порошенко подписал закон о введении среднесрочного бюджетного планирования.
Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают "Українські Новини".
Законом одноразово переносится срок подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.
Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие 3 года.
Основной эффект от принятия законопроекта заключается в том, что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.
Как сообщалось, законопроект №6161 о введении среднесрочного бюджетного планирования был принят Верховной Радой 23 марта.
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