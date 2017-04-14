Госбанк начал выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей

Укргазбанк совместно с компаниями Oxygen Group и ULF Finance начали выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Укргазбанка.

Кредитной программой банка предусмотрена минимальная процентная ставка в размере 0,001% годовых сроком до 4 лет при собственном взносе от 40% стоимости авто.

По подсчетам банка, если собственный вклад в электромобиль будет составлять половину его стоимости, то ежемесячные платежи для погашения кредита равны затратам на топливо для обычного автомобиля.

В частности, самый популярный в Украине электрокар Nissan LEAF стоит от 400 000 гривен. Оплатив первый взнос в размере 240 000 гривен, покупатель будет платить только 111 грн в день в течение четырех лет.

Кроме того, по словам пресс-службы банка, во время первого года использования электрокара компания "Оксижен групп" предоставляет бесплатный доступ к своей сети зарядных станций.

Напомним, Укргазбанк начал предоставлять физическим лицам кредиты на покупку и установку "домашних" солнечных электростанций, солнечных коллекторов и тепловых насосов под 0,01% годовых.

Читайте также: 7 типичных для Украины мифов об электромобилях.

Экономическая правда