Порошенко подписал закон об отмене обязательного использования печатей

Президент подписал закон, предусматривающий отмену требования об обязательном использовании печатей на документах.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органа государственной власти.

Государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах. Предполагается, что наличие или отсутствие печати не создает никаких юридических последствий.

Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе. Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 гривен).

Закон вступит в силу через 3 месяца после опубликования.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отменила требование об обязательном использовании печатей на документах.