Укрнафта будет продавать имущество для погашения долгов

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" решил создать совещательный орган по вопросам реструктуризации финансового состояния компании.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В состав комитета будут входить представители акционеров и представители "Укрнафты".

С целью оценки перспектив оздоровления компании путем досудебной санации наблюдательный совет поручил председателю правления Марку Роллинсу обратиться к ГФС в отношении практических и юридических возможностей реализации этого плана.

"Наблюдательный совет поручил Марку Роллинсу сформировать техническое задание для привлечения консультантов по оценке имущества и запасов углеводородов и юридических консультантов, которые должны разработать план мероприятий по реализации имущества "Укрнафты" с целью погашения ее налоговой задолженности", – сказано в сообщении.

Напомним, Укрнафта увеличила чистый убыток до 8,739 млрд гривен в 2016 году.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда