Директора филиала "Укртрансгаза" подозревают в выведении 340 миллионов

Полиция подозревает руководителя филиала "Производственное ремонтно-техническое предприятие "Укргазэнергосервис" ПАО "Укртрансгаз" в причастности к махинациям на тендерах ООО "Украинская современный турбинный комплекс" на сумму 340 млн гривен.

Об этом стало известно из постановлений Шевченковского райсуда Киева, передают "Наші Гроші".

По данным следствия, директор "УКРСТК", руководитель "ВРТП "Укргазэнергосервис" и еще один человек, создали преступную схему присвоения в 2014-2016 годах бюджетных средств при проведении тендеров по поставке запчастей к газоперекачивающим агрегатам, по результатам которых победителем торгов было "УКРСТК".

Таким образом, фирма получила заказ на 340 млн грн.

Полиция утверждает, что "УКРСТК" завысило стоимость запчастей и не в полном объеме поставило их госпредприятию.

Как отмечается, часть полученных в результате тендеров денег - 57 млн грн, фирма перечислила на счета сомнительных субъектов хозяйственной деятельности ООО "Укрпроминовация", ООО "Магистральное строительство", ОАО "Факел", ООО "ВИП Стандарт", ООО "МГ групп", ООО "Промоушн-групп", ООО "Антстрой Плюс", ООО "Сантаун", ООО "СВ Альтера Киев".

Напомним, в феврале наблюдательный совет "Нафтогаза" поддержал отстранение главы "Укртрансгаза" и назначил новое правление.