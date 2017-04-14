Путин хочет создать электронную систему для отслеживания товаров из Украины

Президент страны-агрессора Владимир Путин хочет создать в Евразийском экономическом союзе электронную систему отслеживания товаров из Украины.

Об этом Путин заявил на встрече президентов стран ЕврАзЭС в Бишкеке, передает УНИАН.

"Еще одним элементом укрепления Евразийского экономического союза является сочетание информационных систем наших госорганов, прежде всего таможенных служб, с целью создания механизма мониторинга движения товаров по территории союза", - сказал Путин.

"Это позволило бы улучшить решение таких проблемных вопросов для транзита товаров третьих стран, включая Украину", - считает он.

По словам Путина, об этом президенты неоднократно "дискутировали" и пришли к выводу, что введение электронной системы отслеживания товаров помогло бы и "нашим партнерам, которые находятся за пределами союза".

Как известно, в январе 2016 года между Украиной и РФ были введены взаимные торговые ограничения из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли.