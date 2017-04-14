С начала 2016 года в Украине зарегистрировано 2284 электромобиля

В течение 2016 года и первого квартала текущего года в Украине впервые было зарегистрировано 2,284 тысяч электромобилей.

Соответствующую информацию обнародовал Главный сервисный центр МВД.

"Наибольший спрос на электромобили по данным сервисных центров МВД прослеживается в Киеве, в Одесской и Харьковской областях, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области", - отметил руководитель Главного сервисного центра Владислав Криклий.

По его словам, в первом квартале 2017 года показатели выросли почти вдвое - 620 зарегистрированных авто, по сравнению с первым кварталом 2016 года - 294 зарегистрированных авто.

"Кроме этого, можем увидеть разный спрос на авто в зависимости от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке", - говорит Криклий.

В МВД напоминают, что любой электромобиль, так же как и авто с двигателями внутреннего сгорания, нужно регистрировать в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

"Процесс регистрации никак не отличается от регистрации обычных автомобилей", - заявляют в пресс-службе.

Стоит отметить, что в начале апреля ЭП обращалась пресс-службу МВД с запросом о количестве и марках электромобилей, зарегистрированных в Украине с 2012 по последний отчетный период 2017 года.

Однако в пресс-службе решили не отвечать на запрос, тем самым нарушив закон "О доступе к публичной информации".

Экономическая правда