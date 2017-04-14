С начала 2016 года в Украине зарегистрировано 2284 электромобиля
В течение 2016 года и первого квартала текущего года в Украине впервые было зарегистрировано 2,284 тысяч электромобилей.
Соответствующую информацию обнародовал Главный сервисный центр МВД.
"Наибольший спрос на электромобили по данным сервисных центров МВД прослеживается в Киеве, в Одесской и Харьковской областях, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области", - отметил руководитель Главного сервисного центра Владислав Криклий.
По его словам, в первом квартале 2017 года показатели выросли почти вдвое - 620 зарегистрированных авто, по сравнению с первым кварталом 2016 года - 294 зарегистрированных авто.
"Кроме этого, можем увидеть разный спрос на авто в зависимости от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке", - говорит Криклий.
В МВД напоминают, что любой электромобиль, так же как и авто с двигателями внутреннего сгорания, нужно регистрировать в сервисных центрах Министерства внутренних дел.
"Процесс регистрации никак не отличается от регистрации обычных автомобилей", - заявляют в пресс-службе.
Стоит отметить, что в начале апреля ЭП обращалась пресс-службу МВД с запросом о количестве и марках электромобилей, зарегистрированных в Украине с 2012 по последний отчетный период 2017 года.
Однако в пресс-службе решили не отвечать на запрос, тем самым нарушив закон "О доступе к публичной информации".
Экономическая правда
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