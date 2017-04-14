Бизнес ожидает оживления деловой активности - НБУ

Украинский бизнес существенно улучшил свои ожидания относительно оживления деловой активности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в первом квартале 2017 года.

"Оптимизм респондентов базируется, прежде всего, на улучшении их прогнозов относительно общих объемов реализации продукции и финансово-экономического состояния предприятий, а также восстановлении ожиданий по увеличению количества работников", - сообщает НБУ.

Как отмечается, опрошенные компании продолжают ожидать увеличения объемов производства товаров и услуг: баланс ожиданий - 6,1%.

По их оценкам, важнейшими факторами, ограничивающими способность бизнеса наращивать объемы производства, остаются высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.

"Четвертый квартал подряд предприятия ожидают оживления деловой активности. Индекс деловой активности повысился до 113,3%. Оптимистично настроены компании всех видов экономической деятельности, больше всего - руководители предприятий транспорта и связи, а также перерабатывающей промышленности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в первом квартале года, на фоне незначительного усиления девальвационных процессов, наблюдалось ослабление инфляционных ожиданий - до 15,6%.

"По оценкам предприятий, основными факторами влияния на рост потребительских цен остаются обменный курс и затраты на производство. В то же время, предприятия ожидают усиления влияния налоговых изменений на динамику инфляционных процессов", - заявили в НБУ.

В опросе приняли участие 673 предприятия из 22 регионов страны, представляющих экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.

"Результаты опросов являются отражением лишь мнения респондентов - руководителей предприятий Украины и не является оценкам Национального банка", - сообщает регулятор.

Экономическая правда