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Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Пятница, 14 апреля 2017, 09:02

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 14 апреля на 2 копейки до 26,86 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,55 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,7462 гривни.

Напомним, 13 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 16:59 установились на уровне 26,83-26,86 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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