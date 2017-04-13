Рада упростила условия строительства

Верховная Рада приняла закон, предполагающий уменьшение количества обязательных согласований с различными инстанциями для строительных компаний.

Об этом сообщает УНИАН.

За принятие соответствующего законопроекта №5587 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению условий ведения строительной деятельности" во втором чтении проголосовали 276 народных депутатов.

Документом отменяется необходимость получения дополнительных технических условий от Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По словам нардепа Андриевского, принятие этого законопроекта даст возможность продвинуться Украине в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается отменить обязательную экспертизу по вопросам прочности, надежности и долговечности для объектов строительства I и II категорий сложности на территориях со сложными условиями.

Также этим законопроектом регулируется ситуация с лицензированием сертифицированных инженеров, предусматривая высшее образование для архитекторов.

Напомним, Украина занимает 80 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.