Укрпочта выпустила акций на 6,5 миллиарда

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск акций Укрпочты и выдала временное свидетельство о регистрации выпуска акций.

Об этом сообщила НКЦБФР на официальной Facebook-странице.

Согласно сообщению, акции Укрпочты оценили в 6,51 млрд гривен.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с созданием акционерного общества путем преобразования Украинского государственного предприятия почтовой связи Укрпочта.

Экономическая правда