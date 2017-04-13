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Укрпочта выпустила акций на 6,5 миллиарда

Четверг, 13 апреля 2017, 19:03

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск акций Укрпочты и выдала временное свидетельство о регистрации выпуска акций.

Об этом сообщила НКЦБФР на официальной Facebook-странице.

Согласно сообщению, акции Укрпочты оценили в 6,51 млрд гривен.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с созданием акционерного общества путем преобразования Украинского государственного предприятия почтовой связи Укрпочта.

Экономическая правда

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Укрпочта
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