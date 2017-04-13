Суд снова заблокировал внедрение услуги переноса номера
Суд вновь заблокировал внедрение услуги сохранения номера при смене оператора (MNP) из-за жалобы компании "Диалинк"
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-релиз компании "Эй Ай Центр".
"Высший хозяйственный суд, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот и "Эс Ай Центр" по внедрению в стране MNP и отправил дело на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.
Согласно ему, из-за этого решения процесс внедрения MNP приостановлен минимум на несколько месяцев.
"Следует отметить, что приведенное выше судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на этой неделе команда "Эс Ай Центр" планировала завершить процесс установки и настройки основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных",- отмечается в пресс-релизе.
Напомним, что IT-компания "Эс Ай Центр" выиграла тендер на внедрение услуги переноса номера при смене оператора, предложив цену в 39,6 млн гривень.
Ранее сообщалось, что услугу должны внедрить ещё до конца 2016 года.
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