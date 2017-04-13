Рада провалила назначение своих представителей для выбора членов НКРЭ

Верховная Рада отказалась избрать в состав конкурсной комиссии по выбору членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Запайщикова Константина (предложенный "Народным фронтом") и Юрия Шульгу (предложенный БПП).

За принятие соответствующих решений проголосовали 214 и 221 депутатов при минимально необходимых 226.

За кандидатуру Шульги сначала проголосовали 229 депутатов, однако из-за жалобы депутатов на неперсонифицированое голосование, его кандидатура была поставлена на повторное голосование.

Кандидатура Запайщикова была представлена комитетом по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Запайщиков является советником президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и председателем совета Оптового рынка электрической энергии.

Шульга был выбран по представлению комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Шульга занимает должность доцента кафедры автоматизации управления электрическими комплексами НТУУ "КПИ".

Конкурсная комиссия должна состоять из 5 человек - 2 от Президента, 1 от Кабинета Министров и 2 от Верховной Рады.

Данная комиссия будет предлагать президенту кандидатуры членов НКРЭ.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭ, согласно которому первые 2 члена будут уволены через 6 месяцев после вступления в силу закона о комиссии, то есть до 8 июня 2017, а весь действующий состав - через 18 месяцев, то есть до 8 июня 2018 года.

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