Украина отменила двойное налогообложение с Мальтой

Верховная Рада ратифицировала конвенцию между правительствами Украины и Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

За проект закона №0141 проголосовали 280 депутатов.

"Необходимость заключения Конвенции объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами двух стран, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции: в государстве, в котором получатель дохода является резидентом и в стране, в которой осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, конвенция будет способствовать избежанию двойного налогообложения, предотвращению уклонения от уплаты налогов и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

"Это особенно важно в отношении Украины, поскольку ее действующее налоговое законодательство предусматривает избежание двойного налогообложения только на основе подписания двусторонних международных соглашений", - отмечается в документе.

Экономическая правда