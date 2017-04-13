У Ахметова говорят, что захваченные активы Метинвеста были убыточными

Захваченные боевиками предприятия компании Метинвест в последние три года были убыточными.

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

"За последние три года эти предприятия то запускались, то останавливались, то снова запускались. Общий убыток предприятий Метинвеста, расположенных на временно неконтролируемой территории, за три года составил больше 210 млн долларов", - сказал гендиректор.

"В том режиме, в котором они работали последние три года, денег группе они не приносили. Скорее, это была наша социальная ответственность и наша работа над сохранением активов на будущее. Поэтому много или мало мы потеряли – ответ на этот вопрос кроется в том, что будет дальше с Донбассом", - заявил Рыженков.

По его словам, если "на Донбассе будет продолжаться то же, что происходит сейчас, или происходило последние три года, то можно сказать, что фактически мы все потеряли еще в 2014 году".

"Дальше мы просто оттягивали момент признания, что ценность этих активов утрачена. Если ситуация каким-то образом "разрулится" в ближайшие полгода-год, я уверен, что мы сможем вернуться и заявить о своих правах на то имущество, которое по праву принадлежит нам. И дальше будем развивать эти активы", - подытожил гендиректор.

15 марта Метинвест заявил о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории.

В частности, ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая его Макеевский филиал – ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО "Метален".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Экономическая правда