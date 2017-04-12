НАБУ задержало экс-замглавы "Госвнешинформа"

12 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-заместителя директора "Госвнешинформа", который совершил безосновательное перечисление 9,87 млн гривен на счета частных компаний с признаками фиктивности.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.2 ст.366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса.

"По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года чиновник по предварительному сговору с экс-директором этого же ГП, совершили безосновательное перечисление 9,87 млн гривен от "Госвнешинформа" на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг.

Расследованием установлено, что указанные частные предприятия фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовным преступлениям других должностных лиц", - сообщает НАБУ.

Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.

Экономическая правда