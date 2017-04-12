"Укравтодор" назовет компании, которые некачественно делают дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует создать черный список подрядчиков, которые некачественно делают дороги и не устраняют дефекты при выполнении работ на дорогах.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду, передает УНИАН.

"Мы планируем создать черный список тех подрядчиков, которые не устраняют дефекты. Я понимаю, что иногда могут появиться дефекты, и это нормально. Однако их устранения - задача подрядчика в обязательном порядке ", - отметил Новак.

Присутствовавший на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман отметил необходимость создать перечень компаний, которые некачественно делают дороги.

"Если мы будем видеть халтуру при выполнении работ на дорогах, то мы не будем это терпеть. Халтурщиков мы будем делать самыми популярными. Давайте перечень компаний, которые делают дороги некачественно, и о них будет знать вся страна", - сказал премьер.

Напомним, что в понедельник министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что за ремонтом дорог будут наблюдать онлайн.