Грузия отказалась от закупок российского газа

Грузия отказывается от закупок природного газа у "Газпрома" до конца текущего года, закупит весь необходимый объем у Азербайджана.

Об этом заявил журналистам министр энергетики Каха Каладзе, передает "Прайм".

"Соглашение, которое было оформлено с "Газпромом", дает нам возможность не зависеть от российского газа... Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана", - сказал министр.

"На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским газом", - заявил Каладзе и добавил, что закупки российского газа "не будут производится до конца года".

Министр добавил, что по истечении двухлетнего договора с "Газпромом" Грузия будет иметь более твердые позиции, так как будет построено газохранилище, что даст возможность быть еще меньше зависимым от российского газа.

Азербайджанский газ на сегодняшний день является основным источником газоснабжения Грузии. Основная доля закупок приходится на холодный период времени, когда начинается отопительный сезон.

В 2018 году в Грузии начнется строительство подземного газохранилища, которое планируется сдать в 2020 году.

Российский газ Грузия не закупает с 2007 года, до конца прошлого года страна получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит. Этот договор Грузии с "Газпромом" истек 1 января.