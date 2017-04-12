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Президент Украины отправит в отставку весь состав НКРЕ - Вовк

Среда, 12 апреля 2017, 14:41

Президент Украины уже утвердил отставку всего состава НКРЭ во главе с председателем Дмитрием Вовком.

Об этом во время отчета в Верховной Раде сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк, сообщает Укринформ.

"Согласно закону и указу Президента, отставка всего действующего состава комиссии утверждена. Два человека увольняются в ноябре дополнительно. Я также знаю, что я уволен. Это решение уже принято", - добавил Вовк.

По его мнению, НКРЭКУ может стать полностью независимым органом, когда ей будет увеличено финансирование.

"Я считаю, что Комиссия работает независимо. Депутаты приняли правильное решение, приняв этот закон (о НКРЭКУ – ред.) и добавили независимости комиссии в части принятия решений, но  до сих пор не приняли решение о финансовом обеспечении", - добавил Вовк.

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НКРЭ
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