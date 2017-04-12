Аэропорт "Борисполь" сэкономил 39 миллионов благодаря ProZorro
Проведение публичных закупок через систему ProZorro позволило аэропорту "Борисполь" сэкономить более 35,5 миллиона гривен и более 122 тысяч евро.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Информация предоставлена за период с момента запуска системы в апреле 2016 года по апрель 2017 года.
После официального перехода на единую систему с 1 августа аэропорт совершил 132 закупки на общую сумму более 312 млн. гривен и 783 тысячи евро.
Представители аэропорта отмечают, что система ProZorro имеет ряд преимуществ. Например, система исключает торги несоответствующим товаром и получение наименьшей цены при неподходящем товаре.
Напомним, СБУ разоблачила хищение 30 миллионов гривен в аэропорту "Борисполь".
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Экономическая правда
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