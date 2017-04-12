Нацбанк постепенно укрепляет гривну

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 апреля на 4 копейки до 26,89 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,55 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,7219 гривни.

Напомним, 11 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 16:59 установились на уровне 26,85-26,89 гривни за доллар.

Экономическая правда