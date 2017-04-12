В Норвегии построят понтонный подводный тоннель
Норвегия планирует построить подводный понтонный тоннель стоимостью 25 миллиардов евро.
Об этом сообщает Громадське.
Тоннель соединит два города, расположенные на берегах Согнефиорда, крупнейшего и самого глубокого залива в стране.
Сообщается, что ландшафт не позволяет построить в этой местности мост, поэтому тоннель будет держаться на понтонах. Это решение позволит кораблям проходить над ними.
Завершить строительство планируется к 2035 году. Стоимость реализации проекта - 25 млрд долларов.
Напомним, Норвегия обнародовала планы по строительству первого в мире морского тоннеля для кораблей.
Экономическая правда
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