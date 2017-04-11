Ускорение инфляции было ожидаемым - НБУ

В месячном измерении рост индекса потребительских цен составил 1,8%, а ускорение инфляции в годовом измерении было ожидаемым.

Об этом сообщает Нацбанк.

Согласно сообщению регулятора, инфляция сырых продуктов питания ускорилась за счет увеличения производственных затрат, активного экспорта и низкой базы сравнения.

Также, по мнению НБУ, на рост показателя повлияло плановое повышение отдельных тарифов и акцизов. Зато произошло улучшение ситуации на мировых товарных рынках, что обусловило укрепление обменного курса гривны в феврале и марте, сдерживающее влияние на базовую инфляцию.

"Вместе с тем, фактическая инфляция в годовом измерении оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете (январь 2017), что предполагает замедление роста ИПЦ до 9,1% на конец 2017 года. Это, прежде всего, объясняется рядом факторов предложения, в результате действия которых темпы роста цен на сырые продукты питания были ниже, чем прогнозировались", - говорится в сообщении.

Рост цен и тарифов, которые регулируются административно, ускорился до 39,5% в годовом измерении (за месяц составило 3,2%). Так, в марте 2017 года произошло повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Экономическая правда