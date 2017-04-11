Boeing планирует печатать детали своих самолетов на 3D -принтере

Американский авиастроительный концерн Boeing будет оснащать свои самолеты деталями, напечатанными на 3D-принтере.

Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, американский авиастроительный концерн Boeing планирует устанавливать на серийные пассажирские самолеты B787 Dreamliner структурные элементы из титана, которые будут напечатаны на 3D-принтере.

Однако, это станет возможным только после одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США.

В американской компании посчитали, использование напечатанных деталей позволит снизить стоимость каждого лайнера в два-три миллиона долларов.

Отмечается, что такие запчасти Boeing разработал совместно с норвежской компанией Norsk Titanium.

Напомним, Boeing планирует открыть свой завод в Европе.