Суд арестовал счета фирмы отца депутата Рыбалки

Печерский районный суд Киева 5 апреля арестовал счета компании Снек Экспорт, которая принадлежит отцу депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки.

Об этом свидетельствую материалы суда, передают "Українські новини".

В частности, арестованы счета компании Снек Экспорт в банках Восток, Укрэксимбанк, Приватбанк и банке Финансовая инициатива.

Снек Экспорт входит в состав корпорации S.Group, которая занимается производством снеков, сухариков, гренок, чипсов.

Конечным бенефициарным собственником Снек Экспорт является Виктор Рыбалка.

Напомним, в феврале представители Генпрокуратуры и СБУ проводили обыски в офисе Днепропетровского областного отделения Радикальной партии и в центральном офисе корпорации S.Group.

Обыски проводились по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Последнее дело открыли 19 декабря 2016 года в ДФС Киева. По материалам дела, фирма "Снек Экспорт" заплатила 1,6 млн долларов кипрской компании Lagrion Limited за использование торговых марок. Правоохранители предполагают, что таким образом компании из корпорации S. Group уклонились от уплаты налогов.

Кроме того, Генпрокуратура еще с марта 2014 года расследует дело в отношении основателя и должностных лиц S. Group, которые в 2013-м уклонились от уплаты 8 млн грн налогов.