Гройсман: 95% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день в Украине 95% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции во вторник.

"Если бы в 2007 году мы начали реформу, создали государственный фонд, провели децентрализацию, сделали новые инструменты финансирования, уделили должное внимание дорожному движению, мы бы получили совершенно понятный результат. Мы сегодня имеем 95% дорог в неудовлетворительном состоянии", - сказал он.

"Если бы 10 лет назад были приняты решения, мы сегодня имели бы 10% дорог в неудовлетворительном состоянии", - заявил Гройсман.

"Поэтому очень важно формировать план на сегодня, а с сегодняшнего дня и в будущем создать абсолютно прогнозируемую программу действий, которая позволит изменить ситуацию в лучшую сторону", - подытожил премьер.

Ранее Гройсман заявлял, что в течение года на дороги может быть выделено 30 млрд гривен.

Экономическая правда