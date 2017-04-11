Все разделы
Укр / Рус

Гройсман: 95% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии

Вторник, 11 апреля 2017, 11:21

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день в Украине 95% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции во вторник.

"Если бы в 2007 году мы начали реформу, создали государственный фонд, провели децентрализацию, сделали новые инструменты финансирования, уделили должное внимание дорожному движению, мы бы получили совершенно понятный результат. Мы сегодня имеем 95% дорог в неудовлетворительном состоянии", - сказал он.

"Если бы 10 лет назад были приняты решения, мы сегодня имели бы 10% дорог в неудовлетворительном состоянии", - заявил Гройсман.

"Поэтому очень важно формировать план на сегодня, а с сегодняшнего дня и в будущем создать абсолютно прогнозируемую программу действий, которая позволит изменить ситуацию в лучшую сторону", - подытожил премьер.

Ранее Гройсман заявлял, что в течение года на дороги может быть выделено 30 млрд гривен.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Гройсман
Материалы по теме
Кернел критикует заявление Гройсмана относительно земельной реформы 10 апреля 2017, 13:18
Хроники одной реформы: что мешает перезагрузить ГФС 10 апреля 2017, 10:00
Кабмин добавит еще 440 миллионов на "теплые кредиты" 7 апреля 2017, 19:52
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте