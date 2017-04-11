ДТЭК оценил свои потери в Крыму в полмиллиарда долларов. Инициировал спор

ПАО "ДТЭК Крымэнерго" начал процедуру разрешения инвестиционного спора с Российской Федерацией в рамках Соглашения между Кабинетом Министров и правительством РФ о взаимной защите инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как отмечается, данный спор вызван национализацией инвестиций компании на территории оккупированного Крыма.

"В случае если спор не будет разрешен путем переговоров, "ДТЭК Крымэнерго" намерен передать его на рассмотрение в международный арбитраж. Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков компании может составить более 500 млн долларов", - говорится в сообщении.

Для защиты своих интересов "ДТЭК Крымэнерго" привлек международную юридическую компанию Covington and Burling LLP.

"С момента незаконного захвата "ДТЭК Крымэнерго" мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии", - заявил исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

"Завершив комплексный анализ международной практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес РФ официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией", - добавил он.

"Соглашение между Кабинетом министров и правительством РФ о взаимной защите инвестиций предусматривает возможность разрешения споров путем переговоров, после которых стороны имеют право обратиться в арбитраж", - говорится в сообщении.

"ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии Крыма и обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на территории Крымского полуострова.

Согласно сообщению, стоимость движимого и недвижимого имущества "ДТЭК Крымэнерго", которое было "национализировано" оккупантами, составляет более 500 млн долларов.

ДТЭК – крупнейший энергетический холдинг Украины с активами в добыче угля, генерации и дистрибуции электроэнергии, альтернативной энергетике и добыче природного газа.

Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Экономическая правда