СМИ: Российская "Северсталь" может поставлять руду боевикам в ОРДЛО

Железная руда российской компании "Северсталь" может быть переправлена на Енакиевский и Алчевский метзаводы, которые с марта захвачены боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет "Коммерсант".

В "Северстали" настаивают, что не торгуют с террористическими организациями, но российские эксперты указывают на возможность поставок через посредников.

Правление ОАО "РЖД" объявило о введении до конца года скидки в 25% на перевозку железорудного сырья со станции Череповец-2 на станцию Успенская в Ростовской области и со станции Костомукша-товарная на станцию Лиски в Воронежской области, пишет издание.

Станция Череповец-2 обслуживает Череповецкий меткомбинат "Северстали", вблизи Костомукши-товарной также расположен ее "Карельский окатыш". Успенская - пограничная станция между РФ и с той частью Донецкой области, которая подконтрольна террористам "ДНР".

В "Северстали" не комментируют введение скидок. В РЖД пояснили, что "любая скидка вводится исходя из экономической целесообразности" и может быть введена как по обращению грузоотправителя, так и по инициативе монополии, но не прояснили, как дело обстоит в данном случае.

Максим Худалов из АКРА указывает, что поставкой ЖРС "Северстали" в так называемые "ДНР" и "ЛНР" могут заняться посредники, которым не страшны санкции, а скидка от РЖД позволит снизить себестоимость продаж на 7-10%.

По мнению Худалова, этого вполне хватило бы захваченным террористами предприятиям, исходя из их прошлогодних показателей и вероятных проблем с рынком сбыта.

"Скидка, вероятно, вводится для того, чтобы создать возможность поддержки работы меткомбинатов на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в условиях, когда железнодорожное сообщение с подконтрольными территориями Украины блокировано", - говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, соглашаясь, что отправки, вероятнее всего, будут осуществлять неаффилированные трейдеры.

Сейчас объемы перевозок на указанные станции небольшой - до 19,3 тысяч тонн в месяц, при этом ЖРС туда в марте не перевозилось, добавляет он.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак в начале марта предложил крупнейшим промышленным группам поставлять железную руду боевикам так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как известно, 1 марта донецкие и луганские боевики заявили, что предприятияпод украинской юрисдикцией, расположенные на временно оккупированной территории Донбасса, переходят под "внешнее управление" боевиков "ДНР" и "ЛНР".

18 февраля сайт Кремля обнародовал указ за подписью президента РФ о признании на территории Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.



Секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что подписанием данного указа президент РФ Владимир Путин юридически признал квазигосударственныетеррористические группировки и вышел из "Минского процесса".



Президент Украины Петр Порошенко назвал подписание Путиным указа "очередным доказательством российской оккупации и нарушения норм международного права".