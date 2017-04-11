СМИ: Российская "Северсталь" может поставлять руду боевикам в ОРДЛО
Железная руда российской компании "Северсталь" может быть переправлена на Енакиевский и Алчевский метзаводы, которые с марта захвачены боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом пишет "Коммерсант".
В "Северстали" настаивают, что не торгуют с террористическими организациями, но российские эксперты указывают на возможность поставок через посредников.
Правление ОАО "РЖД" объявило о введении до конца года скидки в 25% на перевозку железорудного сырья со станции Череповец-2 на станцию Успенская в Ростовской области и со станции Костомукша-товарная на станцию Лиски в Воронежской области, пишет издание.
Станция Череповец-2 обслуживает Череповецкий меткомбинат "Северстали", вблизи Костомукши-товарной также расположен ее "Карельский окатыш". Успенская - пограничная станция между РФ и с той частью Донецкой области, которая подконтрольна террористам "ДНР".
В "Северстали" не комментируют введение скидок. В РЖД пояснили, что "любая скидка вводится исходя из экономической целесообразности" и может быть введена как по обращению грузоотправителя, так и по инициативе монополии, но не прояснили, как дело обстоит в данном случае.
Максим Худалов из АКРА указывает, что поставкой ЖРС "Северстали" в так называемые "ДНР" и "ЛНР" могут заняться посредники, которым не страшны санкции, а скидка от РЖД позволит снизить себестоимость продаж на 7-10%.
По мнению Худалова, этого вполне хватило бы захваченным террористами предприятиям, исходя из их прошлогодних показателей и вероятных проблем с рынком сбыта.
"Скидка, вероятно, вводится для того, чтобы создать возможность поддержки работы меткомбинатов на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в условиях, когда железнодорожное сообщение с подконтрольными территориями Украины блокировано", - говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, соглашаясь, что отправки, вероятнее всего, будут осуществлять неаффилированные трейдеры.
Сейчас объемы перевозок на указанные станции небольшой - до 19,3 тысяч тонн в месяц, при этом ЖРС туда в марте не перевозилось, добавляет он.
Напомним, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак в начале марта предложил крупнейшим промышленным группам поставлять железную руду боевикам так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Как известно, 1 марта донецкие и луганские боевики заявили, что предприятияпод украинской юрисдикцией, расположенные на временно оккупированной территории Донбасса, переходят под "внешнее управление" боевиков "ДНР" и "ЛНР".
18 февраля сайт Кремля обнародовал указ за подписью президента РФ о признании на территории Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.
Секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что подписанием данного указа президент РФ Владимир Путин юридически признал квазигосударственныетеррористические группировки и вышел из "Минского процесса".
Президент Украины Петр Порошенко назвал подписание Путиным указа "очередным доказательством российской оккупации и нарушения норм международного права".
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