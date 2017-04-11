Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 апреля на 4 копейки до 26,93 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,48 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6931 гривни.

Напомним, 10 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 16:59 установились на уровне 26,88-26,92 гривни за доллар.

Экономическая правда