СБУ задержала участника масштабных газовых схем времен Януковича
Оперативники установили факт незаконного завладения государственным сжиженным газом почти на 60 млн гривен.
Об этом сообщает УНИАН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых сделок времен президентства Виктора Януковича", - сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, установлено, что житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались средства ДК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины".
"Оперативники спецслужбы установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти на 60 млн грн. По заключению экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более 20 млн грн ", - говорится в сообщении.
В сентябре 2016 злоумышленника, который скрывался в России, был объявлен в розыск. По поручению Генеральной прокуратуры сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске Луганской области, куда он прибыл по личным делам.
Дельцу объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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