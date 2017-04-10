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СБУ задержала участника масштабных газовых схем времен Януковича

Понедельник, 10 апреля 2017, 20:33

Оперативники установили факт незаконного завладения государственным сжиженным газом почти на 60 млн гривен.

Об этом сообщает УНИАН.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых сделок времен президентства Виктора Януковича", - сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, установлено, что житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались средства ДК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины".

"Оперативники спецслужбы установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти на 60 млн грн. По заключению экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более 20 млн грн ", - говорится в сообщении.

В сентябре 2016 злоумышленника, который скрывался в России, был объявлен в розыск. По поручению Генеральной прокуратуры сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске Луганской области, куда он прибыл по личным делам.

Дельцу объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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СБУ газ
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