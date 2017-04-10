Тариф для ТЭС Ахметова снова побил рекорд

Тариф на электроэнергию для тепловой генерации в марте вырос до уровня 2,07 грн/кВт-час по сравнению с 1,82 грн/кВт-час в конеце февраля.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ГП "Энергорынок".

Так в период поставки с 21 по 31 марта средняя цена продажи электроэнергии тепловыми электростанциями составила 2,079 грн/кВт-час, "Энергоатомом" - 0,46 грн/кВт-час, ГЭС - 0,611 грн/кВт-час.

При этом, еще раньше в период поставки с 1 по 10 марта, средняя цена продажи электроэнергии тепловыми электростанциями достигла максимальной отметки 2,094 грн/кВт-час

Напомним, предыдущий рекорд был установлен в феврале этого года, когда тариф на электроэнергию для тепловой генерации вырос до уровня 1,82 грн/кВт-час.

В марте 2016 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации "ДТЭК" Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Как известно, за годы президентства Виктора Януковича холдинг ДТЭК Рината Ахметова, созданный в Донецке в начале 2000-х, стал монополистом на энергетическом рынке.

В настоящее время компания олигарха контролирует 76% рынка тепловой генерации и 27% общей, в 2014 году на ее долю приходилось 99% экспорта украинского тока.

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Экономическая правда