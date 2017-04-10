Украина возобновила поставки российского сжиженного газа

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 10 апреля дала временное разрешение на отгрузки СУГ на украинский рынок.

Об этом сообщает OilNews, со ссылкой на украинских трейдеров.

"Открыто временное окно. Мы отгружаем газ по заявкам", – рассказал оператор одной приграничной российской ГНС.

"В то же время не все операторы рынка подтверждают возобновление отгрузок", - отмечает OilNews.

"Нам известно об одной машине, которая выехала из Брянска (ГНС "Газпромэнергосеть-Брянск") на столичный рынок. Свой ресурс налить на заводе нам пока не удается", – поделился информацией c OilNews крупный импортер.

По словам участников рынка, 12 апреля ожидается официальное разъяснение ФСТЭК по процедуре получения разрешений на экспорт сжиженных газов в Украину.

Напомним, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 1 апреля приостановила декларирования сжиженного газа во всех направлениях, после чего оптовые цены на сжиженный газ выросли.

Как известно, по итогам февраля компания "Глуско Украина", которая является эксклюзивным поставщиком сжиженного газа Роснефти в Украину, стала крупнейшим импортером.

"Глуско Украина", которую связывают с Виктором Медведчуком, начала импортировать сжиженный газ на украинский рынок после того, как СБУ инициировало применения санкций к 16 другим компаниям-импортерам.