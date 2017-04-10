"Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с Eustream и Snam

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы Украины с компаниями Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Меморандум подписали в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, Комиссара ЕС по энергетике и климатическим воздействиям Мигеля Каньете и Министра экономического развития Италии Карло Календы", - заявил премьер.

Гройсман считает, что это хороший сигнал о доверии к Украине и об уверенности в важности нашей ГТС для Европы.

"Мы убеждены, что сохраним свои позиции на рынке транспортировки газа. А сотрудничество, которое сегодня развивается, позволит использовать международный опыт и знания для трансформации украинского оператора по европейским стандартам", - сообщил он.

По словам Гройсмана, интерес в сотрудничестве выразили и другие европейские операторы.

"Планируем провести конкурс на лучшее предложение сотрудничества", - добавил премьер.

"Окончательное решение относительно возможного партнерства, согласно Закону "О рынке природного газа", будет принимать украинская власть", - подытожил он.

В октябре прошлого года сообщалось, что две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы.

Отмечалось, что газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними необходимо выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.

Как сообщалось, "Нафтогаз" планирует начать передачу активов новосозданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины" после решения Стокгольмского арбитража весной следующего года.

Напомним, 9 ноября Кабинет министров принял постановление № 801 "О создании ОАО "Магистральные газопроводы Украины".

Кроме того, Кабинет министров разрешил реорганизовать дочернюю компанию "Газ Украины" путем ее присоединения к материнской структуре НАК "Нафтогаз Украины".

Экономическая правда