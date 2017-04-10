В Германии создали летающее такси

В Германии разработали воздушную службу такси, которую будут обслуживать вертолеты VTOL, способные взлетать и садиться при нулевой горизонтальной скорости.

Об этом сообщает Business Insider.

Испытание воздушной службы такси начнется в 2018 году.

По словам разработчиков, вертолет можно зарядить в течение 40 минут с помощью быстрого зарядного устройства. Воздушное такси может достигать максимальной скорости 100 км/ч в течении ограниченного периода времени.

VTOL работает на девяти батареях, которые позволяют ему летать в течение 17 минут при скорости 69 км/ч.

Вертолет оснащен датчиками, которые могли бы позволить ему летать на автопилоте в будущем, но на старте проекта транспортом будут управлять пилоты.

Напомним, в прошлом году израильская компания Urban Aeronautics объявила об успешном тестировании первого в мире беспилотного летающего такси, получившего название Cormorant.

Экономическая правда