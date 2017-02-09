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Хищения в "Энергоатоме": четырех подозреваемых отправили за решетку

Четверг, 9 февраля 2017, 17:11

Соломенский районный суд Киева избрал меры пяти подозреваемым в завладении средствами ГП "Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, суммарный объем которой - 35,5 млн грн. Соответствующие постановления вынесены 8 и 9 февраля.

"В частности, в качестве альтернативы содержания под стражей судом определены размеры залогов: для должностного лица АЭС ГП "Энергоатом" - в размере 4 млн гривен, для трех других подозреваемых - представителей коммерческих структур - в размере 10,5 млн гривен каждому", - сообщает НАБУ .

Также отмечается, что одному из руководителей коммерческой структуры, который предоставил обличительные показания, суд избрал домашний арест.

Напомним, 6 февраля детективы НАБУ задержали пять человек по подозрению в завладении средствами одной из атомных электростанций ГП "Энергоатом" в размере 30 млн гривен.

Ранее "Украинская правда" провела расследование, в ходе которого выяснилось, что соратник премьер-министра Арсения Яценюка, народный депутат от "Народного фронта Николай Мартыненко за годмог заработать на продаже уранового концентрата около 770 млн гривен.

Служба безопасности Украины в июне 2015 года открыла уголовное дело по обвинению должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и НАЭК "Энергоатом" в нанесении государству ущерба на 10 млн долларов.

По данным СБУ, должностные лица ГОКа закупили в 2014 году урановый концентрат у специально созданной ими за границей коммерческой структуры по цене 90 долларов/кг на общую сумму 18 млн долларов.

Но в официальной документации комбината стоимость купленного концентрата уже составляла 138 долларов/кг. В дальнейшем концентрат был реализован "Энергоатому" по контракту на закупку отечественной продукции.

"Энергоатом" тогда заявил, что в 2014 году закупал у ВостГОКа исключительно концентрат, производителем которого значится это же предприятие.

Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский считается человеком Мартыненко.

В апреле глава Госфининспекции Николай Гордиенко, открытым текстом назвал Мартыненко "смотрящим" за "Энергоатомом".

Экономическая правда

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Энергоатом НАБУ
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IP: 46.119.231.---Руслан Ломейко09.02.2017 17:47
было уже столько подобных этому громких заявлений от НАБУ, а потом оказывалось, что никаких доказательсва нет и подобные дела разваливаются еще до суда. Но при этом НАБУ "не видит" коррупции в действиях Лещенко с его олигархической квартирой и такими же олигархическими "друзьями".
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