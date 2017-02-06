Свата Дубневича назначили главой спиртзавода на Львовщине

Близкого родственника народного депутата Богдана Дубневича назначили и.о. заместителя руководителя Великолюбинского спиртзавода ГП "Укрспирт", который расположен в Львовской области.

Приказ о назначении Богдана Колодия, который является сватом нардепа, подписан 31 января, пишет "Львовский портал".

Издание отмечает, что ровно за неделю до назначения - 24 января, Колодия уволили с должности руководителя Воютицкого спиртзавода за грубые нарушения трудовых обязанностей и нанесение спиртзаводу финансовых убытков на 7,4 млн гривен.

"За допущенные нарушения финансовой и хозяйственной дисциплины, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, невыполнение распорядительных документов ГП "Укрспирт" привлечь и.о. руководителя Воютицкого МПД Колодия к дисциплинарной ответственности", - говорится в выводах служебного расследования причин убыточности спиртзавода.

Руководство ГП "Укрспирт" 30 января передало материалы служебного расследования по выявленным злоупотреблениям на Воютицком спиртзаводе в Нацполицию с просьбой срочно принять меры.

"В ходе служебного расследования установлено, что основными причинами убыточной работы является несоблюдение плановых объемов предоставления услуг, отсутствие надлежащего контроля за производством со стороны руководства Воютицкого МПД, в результате чего общие убытки предприятия за август-декабрь 2016 года составляли 7,4 млн гривен.

"Указанные выше обстоятельства и нанесение убытков ГП "Укрспирт" дают основания полагать, что в действиях должностных лиц Воютицкого МПД имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в обращении руководства ГП "Укрспирт" в правоохранительные органы о выявленных злоупотреблениях со стороны Колодия.

Это не первое злоупотребление родственниками народных депутатов братьев Дубневичей на государственных предприятиях ГП "Укрспирт", пишет издание.

Выяснилось, что другой сват - только на этот раз сват нардепа Ярослава Дубневича - Сергей Пиртко в 2014-2015 годах находился на руководящих должностях на Вузливском спиртзаводе. В июне 2015 года в ходе проверки деятельности Вузливского МПД ГП "Укрспирт" был обнаружен ряд нарушений.

По факту их обнаружения 9 июля 2015 года следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС во Львовской области было открыто уголовное производство по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.

"Предметом расследования было выявление недостачи 30 тонн зерна и изготовления "левого" (безучетного) спирта на предприятии, которым в то время руководил сват нардепа Ярослава Дубневича Сергей Пиртко", - пишет издание.

Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.

Напомним, братья Дубневичи указали в своих электронных декларациях на двоих - 700 миллионов наличными.