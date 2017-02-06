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Чиновники хотят диктовать цены на мобильную связь и интернет

Понедельник, 6 февраля 2017, 16:44

Верховная Рада может разрешить Национальной комиссии регулирования связи и информатизации регулировать цены на услуги мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Соответствующий законопроект 3549-1 депутаты рассмотрят на заседании во вторник, 7 февраля.

Президент Киевской Школы Экономики Тимофей Милованов отмечает, что подпункты 15, 16, 19 и другие подпункты пункта 1 статьи 26 позволяют национальному регулятору устанавливать тарифы на услуги операторов рынка. Также статья 63 пункт 4 прямо прописывает государственное ценовое регулирование для конечных клиентов.

"Государство гарантирует универсальное обслуживание, то есть обеспечение универсального доступа потребителей, в том числе потребителей - физических лиц с ограниченными возможностями, к электронным коммуникационным сетям общего пользования и предоставления универсальных услуг стандартного качества по регулируемым государством тарифам", - пишет Милованов в своем блоге на УП.

По его словам, прямое ценовое регулирование, противоречит принципам рыночной экономики и приведет к повышению рисков для экономического роста и коррупционных рисков.

"Может случиться так, что операторы рынка будут лоббировать регулятора по ценам, вместо того, чтобы бороться друг с другом в конкурентной борьбе на рынке. Также регулятор не будет в состоянии быстро и эффективно реагировать на изменения рыночных условий", - считает президент Киевской Школы Экономики.

По мнению Милованова, закон должен четко прописать какие именно цены, при каких условиях и как могут регулироваться, а не предоставлять регулятору общую возможность регулировать цены на рынке.

"Чем больше четкости будет в этих пунктах, тем лучше для экономики и меньше рисков коррупции. Также, если цены, особенно, конечным потребителям, будут иметь признаки сговора, то контроль за этим может и должен быть осуществлен антимонопольным комитетом", - подытожил он.

Экономическая правда

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