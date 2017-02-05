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Работники Бурштынской ТЭС Ахметова требуют более высокую зарплату

Воскресенье, 5 февраля 2017, 12:02

В воскресенье, 5 февраля, работники Бурштынской ТЭС планируют провести акцию протеста.

Об этом говорится в сообщении профсоюзного комитета ТЭС на странице в Facebook.

В 14.00 работники предприятия соберутся на дороге напротив проходной Бурштынской ТЭС.

Протестующие требуют от компании ДТЭК: повысить зарплаты, вернуть доплаты за выслугу лет и прекратить увольнения работников.

О протесте предупреждали еще несколько дней назад. В частности, профсоюзники направили заявление-уведомление о проведении акции протеста Бовшевскому сельсовету и полиции.

Ранее мэр Бурштына Роксолана Джура сообщила, что за последние два года с Бурштынской ТЭС было уволено 195 человек, тогда как для демонтажа 10 блока уже приглашены 500-600 человек с восточных регионов.

До этого работники Бурштынской ТЭС неоднократно проводили акции протеста - требовали от владельцев "ДТЭК" повышения заработной платы и возвращения надбавок за выслугу лет.

Последняя состоялась 31 января 2017 года.

Экономическая правда

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ТЭС Ахметов
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